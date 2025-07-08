Понад 5 тисяч споживачів досі без світла: Тернопільщина ліквідовує наслідки негоди

Шквальний вітер на Тернопільщині: понад 8 тисяч домогосподарств залишались без світла, пошкоджені лінії, повалені дерева

Увечері 7 липня Тернопільщиною пронісся сильний шквальний вітер, що спричинив серйозні пошкодження інфраструктури.

⚡ Після стихії 66 населених пунктів області були знеструмлені, з них 42 — частково.

Ураженими зонами стали території, які обслуговують Збаразький, Зборівський, Бережанський, Підволочиський, Тернопільський і Кременецький РЕМи.

📍 Зафіксовані випадки:

Падіння дерев на проїжджу частину трас М-09, М-19, М-30 та Т-20-02;

Пошкодження ліній електропередач у місті Тернопіль, селах Великі Бережці, Великий Глибочок, Лозова, Городище та інших;

У Козові зірвано 25% даху місцевого будинку культури.

🚧 Рух транспорту на основних трасах не припинявся. Реверсний проїзд забезпечувала поліція.

Станом на зараз ліквідація наслідків негоди триває, повідомив начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.

🔌 Поточна ситуація:

Вже відновлено електропостачання для 2379 споживачів ;

Без світла залишаються 5703 споживачі у 18 населених пунктах повністю та 31 — частково ;

Все ще знеструмлені 14 електроліній 10 кВ (7 — частково) і 174 трансформаторні підстанції.

👷‍♂️ Енергетики працюють цілодобово, і, за словами Негоди, планують завершити основні ремонтні роботи до 18:00.

✅ До відновлення залучено всі відповідальні служби: обленерго, поліція, дорожники, комунальні підприємства та місцева влада.