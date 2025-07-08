На Тернопільщині викрили схему “вирішення питань” з військкоматом за гроші

Слідчі Головного управління Нацполіції в Тернопільській області завершили досудове розслідування щодо чоловіка, який вимагав гроші за вплив на працівників одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Як встановили правоохоронці, зловмисник запевняв, що має впливові знайомства у ТЦК та може посприяти у виключенні військовозобов’язаного з переліку осіб, які перебувають у розшуку. За свої “послуги” він отримав 1000 доларів США авансом, а згодом зажадав ще 1500 доларів — нібито за остаточне вирішення питання.

Протиправну діяльність чоловіка задокументували оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції разом зі слідчими ГУНП, за підтримки військової контррозвідки СБУ.

Фігуранту оголошено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовою особою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 2000 до 5500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснювала Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.