Поранений захисник Олег Дубовий підняв Державний Прапор на горі Юрчинських

Сьогодні вранці, 23 серпня, у Чорткові на горі Юрчинських відбулась урочиста церемонія освячення та підняття Державного Прапора України – головного символу державності та незалежності нашої Батьківщини, повідомляє міська рада.

Синьо-жовтий стяг має довгу, майже тисячолітню історію. Його несли найкращі воїни у походах, піднімали над ворожими фортецями, котрі здобули. Сьогодні захисники країни віддають життя за те, щоб державний прапор майорів над усією Україною у її визнаних світом кордонах. Цим стягом покривають тіла загиблих Героїв. Маленькі, великі, на одязі, на транспорті, на будівлях – сьогодні по всій країні будуть майоріти синьо-жовті прапори, як символ української державності та незламності.

🙏Настоятель церкви святої Покрови отець Михайло Левкович та отець Вартимей із церкви Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії в Чорткові освятили національний стяг.

🫡 А почесне право підняти Державний Прапор України цього року надали військовослужбовцю Збройних Сил України із Чорткова, котрий, виконуючи бойове завдання, втратив обидві ноги на російсько-українській війні у березні 2023 року – Олегу Дубовому.

Завершився захід спільним виконанням молитви за Україну «Боже великий, єдиний, нам Україну храни».