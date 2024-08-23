Реабілітологія на Тернопільщині: попит та пропозиція, можливості навчання від служби зайнятості

Цьогоріч роботодавці Тернопільщини області подали майже 40 вакансій для фахівців у сфері діяльності, спрямованій на реабілітацію осіб, які перенесли фізичну чи психологічну травму, хворобу, інвалідність. Це були вакансії для лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапевтів, фізичних терапевтів та фахівців з фізичної реабілітації, вчителів-реабілітологів, масажистів.

На сьогодні потрібні 14 таких фахівців:

– 5 ерготерапевтів з заробітною платою 20 000 грн. (КНП “Тернопільська комунальна міська лікарня №2”; КНП “Микулинецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації”; КНП “Кременецька опорна лікарня”; КНП “Більче-Золотецька обласна лікарня реабілітації імені В.Г. Вершигори”);

– 3 фізичних терапевти з заробітною платою до 20 000 грн (ФОП Кекіш П.І.; КНП “Микулинецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації”; КНП “Більче-Золотецька обласна лікарня реабілітації імені В.Г. Вершигори”)

– 3 фахівці з фізичної реабілітації з заробітною платою до 10 000 грн (ФОП Кекіш П.І.; “Центр надання соціальних послуг” Зборівської МР);

– 2 вчителя-реабілітологи з заробітною платою до 12 000 грн (“Інклюзивно-ресурсний центр” Великоберезовицької СР та Кременецької міської ради);

– 1 лікар фізичної та реабілітаційної медицини з заробітною платою 20 000 грн (КНП Великобірківської селищної ради “Тернопільська центральна районна лікарня”);

Якщо у Вас немає відповідної кваліфікації, На підставі ваучера на оплату навчання, що видають у Тернопільському обласному центрі зайнятості певним категоріям громадян, які не зареєстровані як безробітні і мають професійно-технічну чи вищу освіту можна пройти навчання за спеціальностями: , На підставі, що видають у Тернопільському обласному центрі зайнятості певним категоріям громадян, якіі мають професійно-технічну чи вищу освіту можна пройти навчання за спеціальностями:

“Медицина”

«Медична психологія»,

«Терапія та реабілітація»

«Фізична культура і спорт»

«Технології медичної діагностики та лікування»

чи освоїти робітничі професії:

молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими,

екстрений медичний технік.

Фінансування за ваучером – до 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. З 01.01.2024 – 30 280 грн. При його підвищенні, збільшується й розмір наданих за ваучером коштів. Навчання проходить у закладах освіти як Тернопільщини, так і України.

Безробітні безоплатно за спрямуванням місцевих підрозділів Тернопільського обласного центру зайнятості центрах професійно-технічної освіти (ЦПТО) Державної служби зайнятості можуть здобути професію молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими.

У рамках експериментального проєкту цю професію можуть безоплатно здобути також зайняті та незайняті (не зареєстровані як безробітні) учасники бойових дій і особи з інвалідністю внаслідок війни.

Тривалість курсів – 3-6 місяців. Форма навчання – онлайн, денна або змішана. ЦПТО – це сучасні заклади освіти європейського рівня, які здійснюють курсову та індивідуальну профпідготовку. У разі потреби є місця для проживання.