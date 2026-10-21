Постіль, харчування та укриття: на Тернопільщині перевіряють соціальні заклади перед зимою

На Тернопільщині перевіряють готовність стаціонарних установ і закладів соціального обслуговування до осінньо-зимового періоду 2026–2027 років. Під час обстежень у деяких закладах виявили порушення санітарних вимог, зокрема несвоєчасну зміну постільної білизни та недоліки в обліку дезінфекційних засобів.

Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Комісійні обстеження тривають із вересня. У них бере участь представник Держпродспоживслужби, який входить до оперативного штабу з питань підготовки та забезпечення безперебійної роботи закладів соціального захисту населення взимку.

На Тернопільщині працюють шість психоневрологічних інтернатів, один дитячий будинок-інтернат, один геріатричний центр, 19 центрів надання соціальних послуг та інші установи.

Під час перевірок фахівці оцінюють стан водопровідних, каналізаційних і теплових мереж, забезпечення належної температури в приміщеннях узимку, умови проживання підопічних, дотримання правил особистої гігієни, організацію харчування та медичного забезпечення.

Також перевіряють профілактику інфекційних захворювань і харчових отруєнь, наявність укриттів та готовність персоналу діяти під час повітряної тривоги.

За інформацією Держпродспоживслужби, за результатами попередніх обстежень у більшості закладів покращили матеріально-технічну базу. Зокрема, оновили меблі, постільну білизну, технологічне й холодильне обладнання, пральні машини, відремонтували душові приміщення та облаштували укриття.

Водночас під час нинішніх перевірок у деяких установах виявили несвоєчасну зміну постільної білизни, відсутність належного обліку дезінфекційних засобів і порушення у веденні документації з організації харчування.

Керівникам закладів нададуть рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

Окрему увагу приділяють медичному обслуговуванню підопічних, своєчасним профілактичним оглядам працівників, контролю якості питної води та дотриманню погоджених сезонних меню.

В умовах воєнного стану установи також мають забезпечити готовність укриттів, виконання алгоритмів дій під час повітряної тривоги та проведення евакуації за потреби.