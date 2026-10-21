У 87 укриттях багатоквартирних будинків Тернополя облаштують безкоштовний Wi-Fi

У Тернополі в перших 87 укриттях багатоквартирних будинків облаштують безкоштовний Wi-Fi. Місто забезпечить приміщення роутерами, а провайдер «Колумбус» надаватиме інтернет і покриватиме щомісячну абонентську плату.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

За його словами, безкоштовний інтернет в укриттях допоможе людям залишатися на зв’язку з рідними, стежити за повідомленнями про безпекову ситуацію та отримувати важливу інформацію під час повітряних тривог.

Сергій Надал подякував компанії «Колумбус» за співпрацю та підтримку ініціативи.

Перелік адрес укриттів, у яких облаштовують Wi-Fi, оприлюднили на сайті Тернопільської міської ради.