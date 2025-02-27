Рекордний старт року: місцеві бюджети Тернопільщини поповнилися мільйонами

У січні 2025 року місцеві бюджети Тернопільської області отримали понад 38 мільйонів гривень податку на нерухоме майно, що на 3 мільйони гривень (9%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Юридичні особи сплатили понад 30,5 мільйона гривень, що перевищує показник січня 2024 року на 2,4 мільйона гривень. Фізичні особи перерахували понад 7,5 мільйона гривень, що на 690 тисяч гривень більше, ніж рік тому.

Усі надходження від цього податку спрямовуються до місцевих бюджетів і є важливим джерелом їх наповнення. Ставку податку визначають органи місцевого самоврядування, враховуючи тип нерухомості та її розташування. Вона встановлюється у відсотках до мінімальної зарплати станом на 1 січня звітного року й не може перевищувати 1,5% за квадратний метр.