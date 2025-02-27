За вчинення крадіжок жителю Тернопільського району загрожує до восьми років позбавлення волі

Жертвою зловмисник обрав дівчину, з якою зустрічався. Менше ніж за пів року викрав з її помешкання прикрас із золота на майже 50 тисяч гривень.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою звернулася 32-річна жителька обласного центру і повідомила про крадіжку її прикрас. Зі слів заявниці, з помешкання зникли золоті ланцюжок, підвіска та каблучка.

Встановлюючи обставини, що передували злочину, оперативники карного розшуку з’ясували, що до квартири потерпілої часто приходив чоловік, з яким у неї були стосунки. Виявилося, 33-річний житель Тернопільського району причетний до злочину. Зловмисник тричі викрадав золоті прикраси і здавав їх до ломбарду.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області