18:08 | 23.06.2022
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Ще два автомобілі для батальйону «Карпатська Січ» передав Михайло Головко (відео)

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Чергові два автомобілі отримав Добровольчий батальйон «ОДЧ Карпатська Січ».
 
Про це повідомив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.
 
– Наші хлопці та дівчата на передовій продовжують знищувати ворожу орду та наближати Перемогу України! А ми — допомагати їм з необхідною технікою! «Колеса» на війні дуже потрібні, бо це – мобільність наших воїнів. Нехай Господь береже всіх Українських Захисників і Захисниць! А ці автомобілі — добре служать нашим воїнам! Слава Україні!  наголосив Михайло Головко.


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