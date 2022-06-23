На Тернопільщині податковою знижкою вже скористалися понад 2000 жителів

Задля податкової знижки громадяни Тернопільської області задекларували 39,5 млн грн витрат. При цьому своїм правом на повернення надмірно сплаченого податку вже скористалися понад 2000 осіб.

Найчастіше підставою для податкової знижки жителів Тернопільського краю є витрати на навчання. Так, понад 82 відсотки декларантів, а це 1644 особи заявили про це, зазначивши, що витратили на здобуття освіти минулого року 36,4 млн гривень. Сплата страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя дала право на повернення податку 318 декларантів, а оплата відсотків за іпотечними кредитами – 20 нашим краянам. Оплата допоміжних репродуктивних технологій дали право на податкову знижку 13 декларантам. Ще чотири особи витрачались на переобладнання транспортних засобів, а двоє – сплачували видатки на будівництво (придбання) доступного житла.

За наслідками перерахунків громадянам нараховано до повернення 7,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб. При чому 1,8 млн грн або 24 відсотки декларанти вже отримали.