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Що саме потрапило в груднину пацієнта: у Кременецькій лікарні провели операцію

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У Кременецькій лікарні медики провели операцію з видалення стороннього тіла внаслідок травматичного ураження груднини.

Про це повідомили на сторінці медичного закладу.

Як зазначають у лікарні, під час втручання хірурги видалили стороннє тіло, оцінили характер пошкодження та вжили заходів для запобігання можливим ускладненням.

Операція завершилася успішно. У лікарні відзначили злагоджену роботу медичної команди та наголосили на важливості своєчасної медичної допомоги при травмах грудної клітки.

 

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