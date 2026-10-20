Що саме потрапило в груднину пацієнта: у Кременецькій лікарні провели операцію

У Кременецькій лікарні медики провели операцію з видалення стороннього тіла внаслідок травматичного ураження груднини.

Про це повідомили на сторінці медичного закладу.

Як зазначають у лікарні, під час втручання хірурги видалили стороннє тіло, оцінили характер пошкодження та вжили заходів для запобігання можливим ускладненням.

Операція завершилася успішно. У лікарні відзначили злагоджену роботу медичної команди та наголосили на важливості своєчасної медичної допомоги при травмах грудної клітки.