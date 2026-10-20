У лікарні від важкого поранення помер захисник Василь Войтович

У лікарні від важкого поранення, отриманого під час захисту України, помер Василь Войтович. У нього залишилася донька Павліна — студентка третього курсу Чортківського медичного фахового коледжу.

Про смерть чоловіка повідомили у навчальному закладі.

Колектив і студентство коледжу висловили співчуття Павліні Войтович та її родині.

«Вічна пам’ять і шана Герою! Царство Небесне!» — йдеться у повідомленні.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Василя Войтовича.