Великий день маленького села Костянтинівка, що на Тернопільщині

Настав великий день слави і хвали Богові та радості маленької 150-осібної громади села Костянтинівка, що в Тернопільському районі, яка, разом із односельчанами, вихідцями з села і гостями, взяла участь в церемонії відкриття та освячення новозбудованого храм – 17 червня, храмове свято Пресвятої Трійці.

Молодь у вишиванках зустріла духівництво вітальним словом та короваєм.

Архиєрейську Божественну Літургію та Чин освячення храму провів Високопреосвященний архиєпископ та митрополит Тернопільсько-Зборівського УГКЦ кир Василій Семенюк спільно з парафіяльним священником Василем Сліпчуком, семінаристами та духівниками з десяти сіл Тернопілля.

Після Літургії, зодягнені в святкові ризи, священнослужителі процесійно вирушили до сходів нової церкви,де відбулося освячення води та привітання Високопреосвященного архиєпископа та митрополита Тернопільсько-Зборівського УГКЦ кир Василія Семенюка зібраної громади.

У своєму вітальному слові владика Василій Семенюк відзначив:

– Сьогодні, святкуємо празник Святої Трійці. Це свято є днем народження Христової церкви.

І цей день так повний благодаті, подяки і слави Богові за все, за всі ті благословіння, нескінченно більші, ніж всі наші труднощі, скарги і розчарування.

Зійшов Святий Дух – і прийшов на поміч. Усім нам на поміч.

Ваша громада на чолі з парафіяльним отцем, виявила віру, відвагу і постійну посвяту у зведенні цієї величної споруди”.

Владика багато говорив про жертовність Христової віри, згадував отців з Киданців та Чернихівців, які не прийняли московської віри та зазнали гонінь та катувань, таборових заслань, де й загинули. Бо – як промовлено митрополитом – “бути патріотом України – це не просто, а й іноді важко. Це свідчить історія нашого краю тай всієї України”.

Щиро радіє такій події п.Леся Пиндус, яка є не лише зав.бібліотечною філією у Костянтинівці, а й активною учасницею Революції Гідності, мамою учасника АТО.

– Наша церква має багату історію. Тут, на місці нової церкви вже стояв храм, набагато менший, однак, він був в руйнівному стані.

Згідно історії Костусі, ще раніш, тут була колись дерев’яна церква, однак комуністична влада – як і практикувала повсюди – знищила її, перетворивши на склад міндобрив. Відновили храм кілька десятків років тому і в такому вигляді він зберігся до тепер. Однак він почав зазнавати руйнації – і вирішено на цьому ж місці побудувати церкву наново. Направду, церква є плодом великої праці двох сіл – Костянтинівки та Малого Ходачкова – впродовж майже двох років та пожертви колишнього воїна УПА, 97-річного односельчанина, який зараз проживає у Канаді, Мар’яна Штики. Саме він пожертував на будівництво храму 50 тис. доларів.

Силами та коштами двох громад – Костянтинівки та Малого Ходачкова – постала нова та світла церква.

Свій внесок – сто тисяч гривень – у таку важливу духовну справу відродження церкви вніс підприємець, депутат облради Юрій Березовський.

Знакова для маленького села подія завершилася благословенням духівництва та гостинцями – солодощами та фруктами – для дітей.

Велику і щиру вдячність односельчани висловлюють парафіяльному священнику Василію Сліпчуку. Адже саме він є духовним провідником парафіяльних громад, громад двох сіл Малий Ходачків та Костянтинівка, взірцем сподвижницької праці в ім’я служіння Богові! Дякують за єдність духовну в їхніх парафіях.

Світлана Гуменна

Фото – Олі Пастух