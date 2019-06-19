На Тернопільщині не розминулись мотоцикл та скутер: троє людей в лікарні

Аварія сталась15 червня близько 23.00 годин на автодорозі у с. Миролюбівка Тернопільського району, де не розминулись мотоцикл «Lifan» та скутер «Honda». За словами очевидців, жоден з транспортних засобів не мав номерного знака. За кермом скутера перебувала 42-річна місцева жителька, яку з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку» шпиталізовано в Тернопільську університетську лікарню.

А ось мотоцикла «осідлали» 17-річні жителі с. с. Лучка Тернопільського району. Їх з закритою черепно-мозковою травмою, струсом голови та забійними ранами шпиталізовано в Тернопільську обласну дитячу лікарню.