Стихія наробила лиха на Тернопільщині: масові знеструмлення через вітер і грози

9 липня на Тернопільщині внаслідок сильного вітру та негоди сталися масштабні аварійні відключення електроліній напругою 10 кВ. У результаті стихійного лиха без електропостачання залишилися мешканці 97 населених пунктів, ще в 122 – електроенергія частково відсутня.

Станом на 8:00 ранку без світла перебувають 32 648 споживачів у межах 16 районів електричних мереж.

Аварійно-ремонтні бригади АТ “Тернопільобленерго” працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше відновити електропостачання. Енергетики закликають громадян бути обачними та повідомляти про пошкодження електромереж.

📲 Якщо ви стали свідком обриву проводів або помітили інші пошкодження — негайно повідомте про це до Кол-центру за номером 0-800-40-90-40 (цілодобово, безкоштовно).

🛡 До приїзду ремонтної бригади необхідно організувати охорону місця обриву, щоб запобігти потраплянню сторонніх осіб та можливим травмам.

🔌 Закликаємо усіх мешканців краю бути уважними, берегти себе та допомогти енергетикам якомога швидше відновити електропостачання.