Рятують не тільки людей: на Тернопільщині врятували собаку, який впав у колодязь

Глибокий колодязь, темрява, відчай і порятунок — така історія сталася ввечері 8 липня у селі Дітківці Тернопільської області. Собака впав у глибокий колодязь і самотужки не міг вибратися. На місце виклику оперативно прибули рятувальники ДСНС.

О 21:05 бійці розпочали рятувальну операцію. За допомогою спеціального спорядження та мотузок їм вдалося обережно підняти налякану тварину на поверхню. Чотирилапого друга врятували, і, на щастя, він не зазнав серйозних травм.

Проте це був не єдиний виклик для рятувальників тієї доби. У селі Лапшин вони допомогли медикам дістатися до пацієнта в умовах складної проїзної ситуації. А в Тернополі оперативно транспортували важкохворого пацієнта до автомобіля швидкої допомоги.

Крім того, фахівці ДСНС ліквідували чотири пожежі, що виникли в різних населених пунктах області. Горіли суха трава, сміття та покинутий будинок.

“Кожен день для нас — це виклик і відповідальність. Ми готові рятувати як людей, так і тварин, допомагати там, де найважче. Робота рятувальника — це покликання,” — зазначають у Головному управлінні ДСНС у Тернопільській області.

Така багатогранна робота — ще одне свідчення героїзму та самовідданості наших рятувальників, які щодня стоять на варті безпеки.