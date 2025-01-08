Суд повернув у власність держави майже 33 га земель природно-заповідного фонду

Бережанська окружна прокуратура звернулась до Господарського суду Тернопільської області з позовом до ГУ Держгеокадастру у Тернопільській області та сільської ради про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою площею 32,8373 га.

Підставою позову визначено порушення інтересів держави внаслідок недотримання правового режиму, порядку передачі та використання земель природно-заповітного фонду.

Дослідивши обставини справи, суд встановив, що районною адміністрацією безпідставно сформовано землі в межах гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Семиківський» як землі сільськогосподарського призначення. У подальшому ними незаконно розпорядилось ГУ Держгеокадастру у Тернопільській області, передавши їх у комунальну власність одній із сільських рад.

Врахувавши всі обставини справи, суд задовольнив позовні вимоги у повному обсязі та зобов’язав сільську раду повернути у власність держави земельну ділянку природно-заповідного фонду площею 32,8373 га.

(Рішення Господарського суду Тернопільської області від 27.12.2024 у справі № 921/212/24)