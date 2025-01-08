Колони супроводу місії “На щиті” тепер формують переважно жінки-водійки. Чоловіків-водіїв останнім часом поменшало. Вони переважно виїжджають на магістральні маршрути – везуть тіла загиблих з прифронтових територій.

Оксана Перняк багато років працювала водійкою тролейбуса, опісля боролася з важкою недугою. А наприкінці 2023-го звернула увагу на оголошення в соцмережі із закликом до небайдужих приєднатись до місії “На щиті”.

“Усім, хто хоче приєднатися до колони супроводу, куратор повідомляє про час і місце зустрічі, розприділяє, хто за ким їхатиме. Тоді водії кріплять на автівки прапори (синьо-жовті й червоно-чорні) і рушаємо, — каже 42-річна тернополянка Оксана Перняк. — Останнім часом чоловіків-водіїв поменшало, вони переважно виїжджають на магістральні маршрути — везуть тіла загиблих з прифронтових територій. Ми ж зустрічаємо авта на Тернопільщині, формуємо колону супроводу, яка тепер складається головно з жінок. Спершу веземо Героїв у морг, а згодом — до їхнього дому”.

Спочатку пані Оксана брала участь у супроводі колони, тепер займається й організацією процесії. Каже: вкрай рідко бувають дні, коли не везуть загиблих Героїв, здебільшого потрібно виїжджати по кілька разів на день. При тім першу вісімку колони тепер формують жінки-водійки, а буває, що до них приєднується і до тридцяти автівок. Часто водії вмикають “Пливе кача” або сучасні пісні про війну й загиблих воїнів. До слова, рідні пані Оксани підтримують її у цій важливій місії, чоловік часто приєднується до колони.

“Останні кілька місяців я кермую машиною “На щиті”, везу тіла воїнів в їхню останню путь, — провадить далі Оксана Перняк. — Переважно рідні сідають поряд зі мною. Треба бути трішки психологом, аби підтримати згорьованих дружин та мам загиблих, які у відчаї питають: “Чому він? Як далі жити?”

У відповідь водійка зауважує: “Ваш син — Герой для всіх! Подивіться, як його зустрічають”. Оксану неприємно вражає, коли, буває, перехожі чи водії машин на дорозі не зупиняються перед кортежем супроводу. “Дуже важливо віддати останню шану воїнам. Це єдине, що ми можемо для них зробити, — твердить Оксана Перняк. — Тож, коли бачите колону “На щиті”, зупиніться на кілька хвилин, вийдіть з машини, не зайвим буде стати на коліно. Адже ці захисники віддали життя за нашу країну, за нашу незалежність”.

Експресо