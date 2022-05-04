Україна – міцна армія. Свободу країни боронить кожен громадянин. Кожен робить свою справу та допомагає один одному.

Тернопільщина продовжує тримати свій фронт боротьби — забезпечувати продовольством регіони, які цього потребують.

Щодня сотні людей працюють, щоб наші громадяни, які залишаються в областях, де тривають бойові дії, отримували усе необхідне.

Так, за сприяння Тернопільської обласної військової адміністрації вдалося організувати 4 ліній пакування, на яких десятки волонтерів, кожного дня, формують близько 15 тис. пакунків. До продуктового набору входять: тушонка, макарони, печиво, крупи, олія та цукор.

Як розповідає начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш, до формування наборів також долучилася Чортківська районна військова адміністрація та організувала у себе ще одну лінію пакування. Так, з районного пакувального складу відправили на Харківщину майже 17 тис. продуктових пакунків, обласного – 172 тис.

Кожного дня спільно йдемо до перемоги!

Тримаємо тил!

Все буде Україна!