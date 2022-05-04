20:45 | 4.05.2022
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Регіони 

Тернопільщина продовжує тримати свій фронт боротьби — забезпечувати продовольством регіони, які цього потребують

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Україна  – міцна армія.  Свободу країни  боронить кожен громадянин.  Кожен робить свою справу та допомагає один одному.

Тернопільщина продовжує тримати свій фронт боротьби — забезпечувати продовольством регіони, які цього потребують.

Щодня сотні людей працюють, щоб наші громадяни, які залишаються в  областях, де  тривають бойові  дії, отримували усе необхідне. 

Так, за сприяння Тернопільської обласної військової адміністрації вдалося організувати 4 ліній пакування, на яких десятки волонтерів, кожного дня, формують близько 15 тис. пакунків. До продуктового набору входять: тушонка, макарони, печиво, крупи, олія та цукор.  

Як розповідає начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш, до формування наборів  також  долучилася Чортківська районна військова адміністрація та організувала у себе ще одну лінію пакування.  Так, з районного пакувального складу відправили на Харківщину майже 17 тис.  продуктових пакунків, обласного – 172 тис. 

Кожного дня спільно йдемо до перемоги!

Тримаємо тил!

Все буде Україна!

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