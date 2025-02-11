Тернопільщина: у січні до держбюджету надійшло понад 323 млн грн ПДВ

У січні цього року Державний бюджет України отримав від суб’єктів підприємництва Тернопільської області 323,6 млн грн податку на додану вартість. Це на 67,3 млн грн або на 26% більше, ніж у січні минулого року.

Станом на 1 лютого на Тернопільщині зареєстровано 3579 платників ПДВ, у том числі юридичних осіб – 2934 та фізичних – 645 осіб. Порівняно із початком 2024 року кількість платників ПДВ збільшилась на 66 осіб.

ГУ ДПС у Тернопільській області висловлює вдячність усім представникам підприємництва, які упродовж непростого для усієї країни, й бізнесу зокрема, періоду вчасно та у повному обсязі сплачують податки та збори.