Відмова студента від базової загальновійськової підготовки може призвести до його відрахування з вишу, – речниця ТЦК

Програма військової підготовки для студентів передбачає засвоєння найважливіших для потенційних військовослужбовців знань та навичок.

Оновлена програма базової загальновійськової підготовки для студентів, яка стартує у вересні 2025 року, буде обов’язковою навчальною дисципліною. Студенти, які відмовляться від її проходження або не отримають задовільну оцінку, можуть бути відраховані з вишу.

Про це повідомила речниця Рівненського обласного ТЦК та СП Тетяна Камерістова в коментарі телеканалу “Київ24”.

За її словами, теоретичний курс буде обов’язковим, як для хлопців, так і для дівчат, а практичний проходитимуть усі хлопці, а дівчата — за бажанням та за умови відсутності обмежень за станом здоров’я.

“Це обов’язкова дисципліна, теоретична частина якої проходитиме у вишах, а практична підготовка — в навчальних центрах ЗСУ, звичайний військовий вишкіл. Якщо студенти не успішно проходять або не складають, це може призвести до того, що студент буде відрахований. Це фактично буде навчальна дисципліна, включена в курс навчального закладу”, – пояснила Камерістова.

Речниця ТЦК додала, що програма БЗВП передбачає засвоєння найважливіших для потенційних військовослужбовців знань та навичок – домедичну допомогу, тактику, міжнародне гуманітарне право, володіння стрілецькою зброєю.