Тернопільщина відправила 100 тис. продовольчих пакунків в області де ведуться бойові дії
Тернопільщина продовжує забезпечувати усім необхідним регіони, де ведуться активні бойові дії.
Вже відправили близько 100 тис. продовольчих пакунків. За сприяння Тернопільської обласної військової адміністрації вдалося організувати 4 лінії пакування, на яких десятки волонтерів, кожного дня, формують тисячі пакунків.
Нещодавно Чортківська районна військова адміністрація долучилася до цього процесу та організувала у себе ще одну лінію для пакування.
У набори кладуть макарони, печиво, крупи, олію та цукор. Цих продуктів вистачає людям на декілька днів.