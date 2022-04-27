09:47 | 27.04.2022
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Тернопільщина відправила 100 тис. продовольчих пакунків в області де ведуться бойові дії

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Тернопільщина продовжує забезпечувати усім необхідним регіони, де ведуться активні бойові дії. 

Вже відправили близько 100 тис. продовольчих пакунків. За сприяння Тернопільської обласної військової адміністрації вдалося організувати 4 лінії пакування, на яких десятки волонтерів, кожного дня, формують тисячі пакунків. 

Нещодавно Чортківська районна військова адміністрація долучилася до цього процесу та організувала у себе ще одну лінію для пакування. 

У набори кладуть макарони, печиво, крупи, олію та цукор. Цих продуктів вистачає людям на декілька днів.

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