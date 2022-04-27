До уваги тернополян! З 28 квітня пішохідний міст через колію на вул. Бродівській буде перекрито

З 28 квітня для проведення робіт з влаштування підходів та поточного ремонту ділянки пішохідного мосту через залізничну колію, що на вул. Бродівській, рух пішоходів тимчасово буде обмежено.

Звертаємося до тернополян! На час проведення ремонту просимо заздалегідь планувати свій маршрут в будні та у вихідні дні. Міст не буде доступний для переходу.

За сприятливих погодних умовах роботи будуть завершені у травні 2022 року.

Просимо вибачення за тимчасові незручності.