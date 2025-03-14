Тернопільська митниця оформила експортних товарів  на понад 117 млн дол. США 

За січень-лютий 2025 року працівники Тернопільської митниці оформили 3 783 експортних декларацій. Завдяки цьому загальний обсяг товарів, що вивезені за кордон, склав 95 тис. тонн, а їхня вартість сягнула понад 117 млн дол. США.

Серед ключових партнерів області впевнено лідирує Польща, яка за цей період отримала 35% всього обсягу експорту. До трійки найбільших імпортерів також входять Нідерланди (7%) та США (6%). Значні обсяги експорту спрямовувалися до Італії, Болгарії та інших європейських країн.

Абсолютним лідером експорту за перші два місяці 2025 року є соняшникова олія, частка якої становить 16% від загального обсягу експортованої продукції. Також високим попитом користуються електричні світильники (10%), оболонки декоративні з алюмінієвої фольги для пляшок (8%), цукор (8%) та соя (6%).