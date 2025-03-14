У Золотопотіцькій громаді незаконно приватизували землю лісового фонду

Бучацька окружна прокуратура подала позов до суду в інтересах держави, вимагаючи повернення у комунальну власність земельної ділянки лісогосподарського призначення площею 0,3835 га, яку незаконно приватизував житель Золотопотіцької громади.

З’ясувалося, що ця ділянка десятиліттями належала до лісового фонду, однак була протиправно оформлена як сільськогосподарська земля та передана у приватну власність.

Розслідування встановило, що незаконній приватизації сприяла посадова особа, яка підробила рішення органу місцевого самоврядування про виділення ділянки.

Бучацький районний суд Тернопільської області відкрив провадження у цій справі, і прокуратура наполягає на поверненні ділянки у власність громади.