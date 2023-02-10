Тернополянина, який вбив тату-майстриню, засудили до довічного позбавлення волі

Верховний Суд залишив без змін рішення щодо тернополянина, який вбив тату-майстриню. Його засудили до довічного позбавлення волі.

Про це повідомили на сторінці Офісу Генерального прокурора.

Прокурор у справі довів, що чоловік у квітні 2019 року вбив майстриню татуажу. Він наніс їй 99 ножових поранень.

10 лютого 2022 року тернополянина, який вбив тернопільську тату-майстриню Тетяну Підвашецьку, засудили до довічного ув’язнення. Тернопільський апеляційний суд не задовільнив апеляцію обвинуваченого та залишив без змін вирок Тернопільського міськрайонного суду.