У Тернополі коледж переплатить за м’ясопродукти, безпідставно відхиливши дешевшого учасника

Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою за результатами відкритих торгів із особливостями підписав з підприємицею Наталією Сулипою договір на поставку 2200 кг сардельок. Ціна контракту, що був опублікований в системі Prozorro 7-го лютого, складає 349,8 тис. грн. При цьому замовник безпідставно відхилив пропозицію ТОВ «Алан», що була на 66 тис. грн дешевшою.

Невмотивоване відхилення

У середині січня коледж оголосив про проведення дволотової закупівлі продуктів харчування. Один з лотів, очікуваною вартістю 360,8 тис. грн, передбачав поставку до кінця березня поточного року 2200 кг сардельок.

Майбутній постачальник мав доставляти товар щоденно, погодженими невеликими партіями, відповідно до отриманих вранці заявок. При цьому в складі сосисок мало бути не менше 70% м’яса, а термін придатності на момент поставки повинен становити не менше 90% від загального терміну зберігання.

На оголошені торги свої пропозиції подало одразу 4 учасника:

ТОВ «Алан» з продукцією власного виробництва готовий був виконати замовлення за 283,8 тис. грн;

Сергій Цибульський планував поставляти соски від ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат» за 330 тис. грн;

Наталія Сулипа запропонувала ціну в 349,8 тис. грн та продукцію від підприємця Романа Сулипи;

Микола Рудан готовий був поставляти за 357,5 тис. грн сосиски придбані у підприємиці Мар’яни Ковдрин.

Розглянувши наявні пропозиції замовник одразу відхилив найдешевшу, яку пропонувало ТОВ «Алан». Відповідно до оприлюдненого протоколу, причини дві: аномально низька ціна, яку фірма не обґрунтувала, та відсутність в поданій довідці інформації про податковий борг, який був у фірми аж півроку тому.

Як пояснює експерт із публічних закупівель «Центру громадського моніторингу та досліджень» Юрій Кузько, такі підстави абсолютно неправомірні.

«Перша підстава: відхилення через неналежне обгрунтування аномально низької ціни. Проте цінова пропозиція учасника ТОВ «Алан» не була аномально низькою, система Prozorro її такою також не визначила і ніякого обгрунтування учасник взагалі не надавав. Щодо другої підстави: учасник надав неправдиву інформації про наявність податкового боргу у червні 2022 року. Проте такої інформації замовник взагалі не вимагав, а учасник надав довідку, що податковий борг відсутній на момент подання пропозиції. Хоч міг і цього не надавати, адже постановою КМУ №1178, яка регулює проведення тендерів в умовах воєнного стану, не передбачено відхилення пропозицій учасників, які мають податковий борг», – резюмує Кузько.

Після «Алану» замовник відхилив і пропозицію підприємця Цибульського. Однак тут причини свого рішення взагалі не вказав, обмежившись загальним – «не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі».

Таким чином перемогу на торгах отримала підприємиця Наталія Сулипа, з якою і було підписано відповідний договір поставки. Замовник же при цьому переплатить за товар 66 тис. грн, які міг зекономити акцептувавши пропозицію «Алану».

Хто є хто

З 2019-го року Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою очолює Вадим Ластовицький. У 2020-му році чоловік спробував свої сили в політиці, балотувавшись до Тернопільської обласної ради від «Європейської солідарності». Однак достатньої кількості голосів не набрав. Крім роботи директором навчального закладу, є засновником та головою ГО «Спілка артилеристів України».

Наталія Сулипа зареєструвалась в якості підприємиці у 2007-му році. З 2017-го активна учасниця публічних закупівель. За інформацією порталу clarity-project.info станом на 8 лютого мала 101 підписаний через Prozorro договір на суму 10,54 млн грн. При цьому свої найбільші контракти підприємиця почала отримувати уже цього року.

Дніпровське ТОВ «Алан» є відомим в Україні виробником м’ясопродуктів та входить до однойменної бізнес-групи. Бенеціарними власниками фірми вказані В’ячеслав Капустін, Олександр Рутман, Олександр Кушнір та Владислав Пятигорський.

Цей матеріал підготовлено в рамках проекту Інституту висвітлення війни та миру за фінансової підтримки МЗС Королівства Норвегії. Зміст публікації є винятковою відповідальністю редакції i не відображає погляди МЗС Королівства Норвегії чи Інституту висвітлення війни та миру.

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