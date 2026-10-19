Цукерки з могил і продукти у шафах для одягу: які порушення заявили у спецшколі на Тернопільщині

У спеціальній школі на Тернопільщині під час моніторингового візиту виявили ймовірні факти насильства та тиску на дітей, неналежне зберігання продуктів харчування й інші порушення. Про це повідомив керівник моніторингової групи Владислав Онищенко.

За його словами, під час моніторингу з’ясували, що діти гуляли територією кладовища та їли цукерки з могил. Водночас продукти харчування для дітей — молоко, м’ясні страви та фрукти — працівники, як стверджує Онищенко, зберігали у шафах для одягу.

Окреме занепокоєння викликала ситуація з можливим насильством щодо вихованців. За інформацією керівника моніторингової групи, директорка закладу не повідомила відповідні служби про такі факти у встановлений, за його словами, трьохгодинний строк.

Згодом про ситуацію дізналися обласна та місцева служби у справах дітей, департамент освіти й поліція. Однак, як стверджує Онищенко, дітей не перемістили до безпечного місця, через що вони могли й надалі зазнавати насильства та цькування.

Під час спілкування одна з дітей, за словами керівника моніторингової групи, висловила бажання відмовитися від свідчень, оскільки боялася, що заклад можуть закрити.

Онищенко повідомив, що викликав поліцію до закладу та подав заяву щодо можливого насильства й тиску на дітей з метою змусити їх відмовитися від показів.

За його словами, після реагування моніторингової групи дітей влаштували до сім’ї патронатного вихователя.

Серед інших проблем, виявлених під час моніторингу, Онищенко назвав можливе зарахування дітей без належних підстав, ненадання необхідних реабілітаційних послуг, а також видачу дітям рецептурних препаратів і нейролептиків без відповідної ліцензії.

Він також нагадав, що Офіс омбудсмана раніше вже виявляв факти насильства щодо дітей у цій школі, а попередню директорку, за його словами, притягнули до кримінальної відповідальності.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини звернувся до засновника закладу з вимогою негайно усунути виявлені порушення, повідомив Онищенко.

Інформація оприлюднена у дописі Владислава Онищенка. Для повного з’ясування обставин важливо отримати коментарі адміністрації закладу, його засновника та відповідних служб, а також ознайомитися з офіційними висновками моніторингу. Викладені твердження потребують перевірки компетентними органами.