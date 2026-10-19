На Тернопільщині дротяників виявили на 82% обстежених площ: які шкідники загрожують урожаю у 2027 році
На Тернопільщині дротяників і несправжніх дротяників виявили на 82% обстежених сільськогосподарських площ, а личинок травневого та червневого хрущів — на 80%. Такі результати осіннього фітосанітарного моніторингу оприлюднило Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.
Державні фітосанітарні інспектори обстежували сільськогосподарські угіддя та проводили ґрунтові розкопки, щоб оцінити поширення шкідників і визначити ризики для майбутнього врожаю.
За результатами обстежень, серед ґрунтоживучих шкідників також виявили:
- гусениць озимої совки — на 37% обстежених площ;
- хлібних жуків — на 35%;
- совку С-чорне — на 27%;
- совку-гамму та капустяну совку — по 25%;
- бавовникову совку — на 23%.
Фахівці також звернули увагу на мишоподібних гризунів, які можуть пошкоджувати посіви озимих культур і багаторічних трав.
Чим небезпечні шкідники після зими
Частина шкідників зимує у ґрунті. За сприятливих погодних умов навесні вони можуть відновити активний розвиток і завдати шкоди сільськогосподарським культурам.
У Держпродспоживслужбі рекомендують аграріям регулярно обстежувати угіддя, контролювати чисельність шкідників на ділянках, де їх виявили восени, та планувати захисні заходи з урахуванням результатів моніторингу й економічного порогу шкодочинності.
Результати осінніх обстежень використовуватимуть для підготовки прогнозів фітосанітарного стану сільськогосподарських угідь і рекомендацій щодо захисту культур на 2027 рік.