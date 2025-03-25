У будинку жительки Чорткова виявили заборонені предмети: поліцейські встановлюють їхнє походження

У ході перевірки поліцейські виявили гранати та запали до них. Слідчі поліції встановлюють, де 51-річна жінка взяла заборонені предмети. Вони все вилучили та направили на експертизу.

Фігурантці інкримінують незаконне поводження з бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їй підозри та обрання запобіжного заходу. Чортківчанці загрожує до 7 років позбавлення волі.

Правоохоронці нагадують, що зброю та боєприпаси, призначені для захисту України від ворога, можна задекларувати та зберігати законно.