Вандалізм біля Алеї Слави: у селі Озерна пошкоджено меморіал загиблим захисникам

У селі Озерна сталася неприємна подія – невідомі пошкодили ліхтарики, які освітлюють фотографії загиблих воїнів на Алеї Слави. Місцева жителька Мар’яна Безубко поділилася шокуючими фото та закликала громаду звернути увагу на цей акт вандалізму.

Що сталося?

На Алеї Слави, де вшановано пам’ять загиблих героїв, хтось навмисно:

перевернув усі ліхтарики , що освітлюють портрети воїнів;

, що освітлюють портрети воїнів; поламав частину з них ;

; вирвав дроти з деяких пристроїв.

Мар’яна запевняє, що це не могло статися випадково: ні вітер, ні тварини не спричинили б таких руйнувань. Вона щодня проходить повз меморіал і ніколи раніше не бачила подібного.

“Це наші ЗАХИСНИКИ. Вони віддали своє життя за всіх нас!”

Жінка звернулася до мешканців села:

“Говоріть зі своїми дітьми, пояснюйте! Це не просто фотографії – це обличчя тих, хто загинув, захищаючи нашу свободу. Таке вчинок не має виправдання, особливо коли меморіал знаходиться біля церкви.”

Хто це міг зробити?

Мотиви вандалів невідомі, але місцеві жителі висловлюють обурення:

Меморіал створювався коштами та працею людей, і кожен ліхтарик – це символ пам’яті.

Такі дії викликають сумніви: чи це злісний жарт, чи навмисне глузування з пам’яті героїв.

Що робити далі?

Громада планує:

🔹 відновити пошкоджене освітлення;

🔹 встановити додаткові камери спостереження;

🔹 провести роз’яснювальні розмови з молоддю.

“Якщо хтось бачив підозрілих людей біля Алеї Слави – просимо повідомити. Таке не повинно залишатися без наслідків”, – закликають активісти.

Ця історія – нагадування: пам’ять про героїв варто берегти. Будь-хто, хто піднімає руку на символіку загиблих, ганьбить не лише їхні імена, а й усю громаду.

📢 Якщо у вас є інформація про інцидент – повідомте до поліції або місцеву владу.