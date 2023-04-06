Незаконно зрубав дерева у лісозмузі на понад 270 тис грн — судитимуть жителя Тернопільського району

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Тернопільського району, обвинуваченого у незаконній порубці дерев (ч. 1, 2 ст. 246 КК України).

За даними слідства, обвинувачений у січні-лютому цього року незаконно зрубав 27 дерев у лісосмузі, яка знаходиться у постійному користуванні регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» поблизу с. Прошова.

Протиправними діями чоловіка завдана шкода навколишньому середовищу на понад 270 тис грн. Довідково: Санкція статті інкримінованого злочину передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.