У Чортківській громаді розпочали опалювальний сезон: тепло вже подали в пологовий і дитсадки

У Чортківській громаді розпочали опалювальний сезон. Опалення вже увімкнули в пологовому відділенні та кількох закладах дошкільної освіти. Протягом дня тепло мають подати ще до низки установ.

Про це повідомив Чортківський міський голова Володимир Шматько.

За його словами, опалення в пологовому відділенні увімкнули ще минулого тижня.

Станом на 19 жовтня тепло вже є в таких закладах:

дитячий садок №1 — температура становить 18°C, очікується подальше підвищення;

дитячий садок №6 — 20°C;

дитячий садок №8 — переважно 20–21°C, в окремих приміщеннях — 18–19°C;

дитячий садок у Горішній Вигнанці — 20°C, у школі села — 18–19°C;

дитячий садок у Росохачі — 19°C.

Протягом дня опалення планують увімкнути в лікарні, дитячих садках №3, №7 і №9, а також у садочку села Бичківці та центрі «Чортків єднає».

Окремо міський голова повідомив про необхідність погодження з газовою службою, щоб розпочати опалення в гуртожитках коледжів.

«Дуже сподіваюся, що газова служба допоможе і ми зможемо розпочати опалення в гуртожитках коледжів», — написав Володимир Шматько.