Діти не їздять до школи вже два тижні: батьки з Тернопільщини просять розголосу

У селі Велика Плавуча Зборівської громади на Тернопільщині 16 дітей, за словами батьків, уже два тижні не можуть відвідувати школу через відсутність шкільного автобуса. Люди просять місцеву владу відновити підвезення учнів до навчального закладу.

Про проблему написала Ольга Хміль у Facebook-групі «Зборів — оголошення 24/7».

За словами авторки допису, у 2025 році в селі закрили школу, а батькам пообіцяли організувати безпечне та регулярне підвезення дітей до іншого навчального закладу.

«Уже два тижні шкільного автобуса немає. Взагалі. 16 дітей просто сидять удома та пропускають уроки, бо дістатися до школи самотужки вони фізично не мають можливості!» — йдеться в дописі.

Батьки стверджують, що не отримують від влади пояснень щодо причин відсутності автобуса та термінів відновлення маршруту. Вони закликають Зборівську міську раду розв’язати проблему.

У коментарях до допису інша користувачка повідомила, що проблеми з підвезенням дітей є також у напрямку Августівки, Хороброва та Хоростця.