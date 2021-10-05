У Чорткові лікарня заповнена хворими на “ковід” на 100%

В Чортківській лікарні встановили новий кисневий газифікато. Новий кисневий газифікатор зможе вмістити в собі до 80 тонн рідкого кисню, що дорівнює 900 кисневим балонам.

«Такий газифікатор наразі покриває потреби лікарні, цієї кількості кисню вистачає приблизно на тиждень. Досі на добу використовували близько 50 балонів, які щоразу потрібно було возити в Чернівці, де їх заповнювали життєво необхідним газом», – прокоментував виконуючий обов’язки головного лікаря Ростислав Шульський.

Варто зазначити, що резервуар взяли в оренду в Львівському хімічному заводі. Місячна вартість – 10 тис грн, які надає Національна служба здоров’я України.

До слова, станом на сьогодні наповненість інфекційного відділення Чортківської лікарні становить 100%, у кардіологічному відділенні, яке перепрофільоване для прийому пацієнтів з ковідом, ліжкомісця також відсутні.