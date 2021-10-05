Іво Бобул привезе у Тернопіль «Золоті шлягери»

У п’ятницю, 15 жовтня, народний артист України Іво Бобул у рамках туру містами України завітає із сольним концертом «Найкраще – золоті шлягери» до Тернополя. Виступ відомого співака відбудеться у Драматичному театрі. Початок концертів – о 17:00 та 19:00. Артист, унікальний тембр голосу якого не сплутаєш із жодним іншим, запрошує меломанів у світ Її Величності Пісні!

Іво Бобул – народний артист не лише за званням, а й за визнанням народу. Багато пісень із його репертуару по праву визнані золотими хітами естради, адже важко знайти в Україні людину, яка б не чула «Душі криницю», «Місячне колесо», «Берег любові», «Якщо любиш – кохай», «На Україну повернусь», «Осінній сад», «Скрипалю», «Мадонно Україно!», «Одна-єдина»…

І записувати нові пісні співак не втомлюється – щороку презентує концертні програми, де завжди по-різному, проте гармонійно поєднуються улюблені шлягери та абсолютно нова пісенна лірика, цікаві дуети, несподівані кавер-версії світових хітів, пристрасні рок-балади та романси, які так проникливо, як Іво Бобул, не виконає ніхто інший.

Концерт Іво Бобула буде проведено із дотриманням карантинних вимог МОЗ, чинних у період заходу.