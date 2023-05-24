У Кременці в страшній ДТП загинула одна людина

24 травня близько 08:30 на автодорозі М-19 «Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече» на території м. Кременець Кременецького району відбулась дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів Nissan X-Trail, Audi та вантажного автомобіля ЗІЛ 131. Про це повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

Внаслідок події загинула 1 людина та 1 людина травмована.

До ліквідації наслідків ДТП залучався черговий караул 5-ї державної пожежно-рятувальної частини (м. Кременець). Рятувальники деблокували з понівеченого транспортного засобу тіло загиблого водія Nissan X-Trail, а також врятували та передали медикам пасажира даного автомобіля, неповнолітнього, 2016 року народження. Потерпілого без явних травм направлено на огляд в лікувальний заклад м. Кременець.

Роботи з ліквідації наслідків ДТП завершено, тривають слідчі дії.

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