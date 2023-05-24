Наряди реагування поліції охорони Тернопільщини здійснюють майже 2,5 тисячі виїздів за місяць

Понад половина з них – на спрацювання засобів охоронно-пожежної сигналізації з об’єктів, що перебувають під вартою поліції охорони, решту – за спецлінією «102», заявами замовників послуг тощо.

Торік наряди реагування поліції охорони України здійснили 1 млн 55,2 тис. виїздів, з яких 161,3 тис. – за спецлінією «102» і 893,9 тис. – за сигналами тривоги з приміщень із майном фізичних осіб. Середній час реагування на повідомлення становить до 8 хвилин.За кожним виїздом – злагоджена праця великої команди: поліцейських, інженерів, диспетчерів.

Їхній оперативності та ефективності виконання службових обов’язків сприяють сучасне технічне обладнання, сертифіковані пульти централізованого спостереження, спецтранспорт, обладнаний спеціальною світловою та звуковою сигналізацією, GPS-трекерами, радіостанціями та відеореєстраторами.

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