У Тернопільській області стались три випадки загоряння сажі в димарях

Протягом минулої доби, 2 лютого, на території Тернопільської області відбулось відразу три події, пов’язаних із загорянням сажі димарях.

Події ставалися протягом дня у селах В. Гаї та Ступки Тернопільської в димарях житлових будинків, а також в. м. Теребовля, де загоряння сажі виникло в димарі котельні розважального комплексу «Аурум».

Фахівці припускають, що такі загоряння можуть бути наслідком аномальних туманів, що покривають область вже тривалий час – кажуть: «Немає диму без води». Адже, в результаті взаємодії крапель водяних парів з окисами сірки та азоту (осівши сажа) утворюється кислотний конденсат. Конденсат, в свою чергу, призводить до руйнування димового каналу та значно погіршує роботу печі або каміна.

На щастя, всі випадки стались без розповсюдження за межі димаря.

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