У Заліщицькому районі та сусідніх посилять обмеження в пересуванні

На Тернопільщині зафіксований перший випадок коронавірусної інфекції. 57-річний житель Заліщиків в ізоляції, лікарі оцінюють його стан як середньої важкості. Чоловіку надається симптоматичне лікування. Встановлюються контактні особи. Їм буде рекомендовано самоізоляція.

Попередньо відомо, що чоловік священнослужитель. І в нього велика сім’я.

Сьогодні члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній державній адміністрації проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації. Про це повідомляють у Тернопільській ОДА.

Для жителів Заліщицького району та сусідніх районах посилять обмеження в пересуванні.

На виїздах із районного центру будуть встановлені поліцейські пости. Правоохоронці проводитимуть скрінінг.

Нагадуємо про важливість дотримання умов карантину. Уникайте скупчень людей, дотримуйтесь дистанції понад метр, ретельно мийте руки та використовуйте антисептичні засоби, – йдеться у повідомленні ОДА.