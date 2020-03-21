11:02 | 21.03.2020
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Новини Тернополя 

Тернопіль має 19 апаратів штучної вентиляції легень. Планують придбати ще 22

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У МІСЬКИХ ЛІКАРНЯХ ТЕРНОПОЛЯ Є 19 АПАРАТІВ ШТУЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЛЕГЕНЬ. ПЛАНУЄТЬСЯ ПРИДБАТИ ЩЕ 22. Про це повідомляють у міській раді.

Апарати наявні:

 «Тернопільська міська лікарня швидкої допомоги» має 3 апарати ШВЛ, оголошено тендери на закупівлю ще 17-ти

 «Тернопільська міська дитяча лікарня» має 4 апарати ШВЛ. Оголошено тендер на закупівлю ще 3-ох

 «Тернопільська міська лікарня №2» має 10 апаратів ШВЛ.

 «Тернопільська міська лікарня №3» має 2 апарати ШВЛ. Оголошено тендер на придбання ще 2-х апаратів ШВЛ.

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