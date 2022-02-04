«УДАР Віталія Кличка»: Контроль уряду за цінами – хвороба переважно економічно невільних країн

Наприкінці минулого року уряд встановив граничну торгову націнку у розмірі 10 % на батон та олію соняшникову. А 12 січня 2022-го Кабміном встановлена торгова надбавка на час карантину ще для низки продуктів харчування.

В «УДАРі Віталія Кличка» вважають, що влада, яка декларує новаторські принципи управління, вдається до кроків, які є характерними для комуністичних країн.

– Практику держрегулювання цін навряд чи можна назвати новою для України. Державне регулювання цін соціальної групи харчових продуктів у нашій країні було скасоване рішенням уряду з липня 2017 року. Головною причиною зростання вартості продуктів є здорожчання енергоресурсів. Тому влада має долати причину здорожчання товарів, а не запроваджувати державне регулювання цін, – зазначили в «УДАРі Віталія Кличка».

Окрім цього, УДАРівці розкритикували ідею запровадження продуктових карток для малозабезпечених, які можна буде отримати через застосунок «Дія», називаючи її «відірваною від життя». Адже основна група людей, яка потребуватиме такої підтримки, це пенсіонери, які переважно не мають цього застосунку і смартфонів.

У партії наголосили на тому, що контроль уряду за цінами є переважно хворобою економічно невільних країн. Показовим є приклад Венесуели. Там держрегулювання цін під час економічної рецесії, що розпочалося у 2014 році, спустошило продуктові полиці та створило довгі черги до магазинів. Товари першої необхідності купували у сусідній Колумбії.

– Наразі в Євросоюзі підтримка виробників їжі є досить серйозною. Крім прямих дотацій аграріям, ПДВ на багато продуктів харчування нижче стандартного. А під час пандемії його ще знизили. Наприклад, Велика Британія знизила податок з 20 до 5% для закладів зі сфери розваг, готелів, та закладів харчування. Німеччина ж знизила ПДВ з 19 до 7%, – підкреслили УДАРівці.

«УДАР Віталія Кличка» закликає уряд відмовитися від заздалегідь неефективних заходів, а розпочати роботу над активізацією ринкових механізмів зниження цін, створенням сприятливого інвестиційного клімату та стимулюванням вітчизняних виробників продовольчої продукції.