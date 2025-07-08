Український Червоний Хрест на Тернопільщині передав допомогу двом лікарням

Спеціальні набори для облаштування укриттів передав Український Червоний Хрест на Тернопільщині обласній та міській дитячим лікарням у Тернополі.

Кожен набір складається із 73 позицій, серед яких:

павербанки та зарядні пристрої,

настільні ігри, пазли та книги,

підгузки й гігієнічні засоби

та багато-багато інших корисних речей.

Психосоціальна підтримка та психічне здоров’я українців – один із пріоритетів Українського Червоного Хреста у воєнний час. Спеціальні набори були закуплені за підтримки європейських партнерів для передачі понад 120-и міським та обласним лікарням в якості благодійної допомоги. Мета такого проєкту – створити комфортне та безпечне середовище для дітей під час перебування в укриттях закладів охорони здоров’я.

Відтепер і маленькі пацієнти лікарень у Тернополі під час повітряних тривог зможуть влаштувати собі цікаве та корисне дозвілля. А медичні працівники отримали інформаційні матеріали про те, як підтримувати дітей у стресових ситуаціях.