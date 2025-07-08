Знову вдома після пекла полону: історія Героя Володимира Мотики

«Вітаємо вдома, Володимире!» — на Тернопільщині зустріли захисника, який повернувся з полону

Сьогодні у Підволочиську відбулася зворушлива подія, на яку чекала вся громада — додому повернувся захисник України Володимир Мотика. Після кількох років у ворожому полоні він знову ступив на рідну землю, де його чекали з молитвами, надією і вірою.

На подвір’ї ліцею імені Івана Франка, у якому навчався Герой, зібралися десятки людей — земляки, побратими, знайомі та друзі. Вони прийшли, щоби зустріти Володимира, висловити підтримку та вдячність за витримку і мужність.

«Сьогодні — великий день для всієї громади. Ми довго чекали на цю мить і завжди вірили, що Володимир повернеться додому», — зазначив голова Підволочиської громади Віталій Дацко.

Сам Володимир поділився, що саме молитва допомагала йому вистояти в полоні. Він просив не забувати молитися — за матерів, за дітей, за всіх захисників і, особливо, за тих, хто ще не вдома.

До зустрічі долучилися й побратими Володимира — Іван Романюк та Андрій Вінницький, які теж нещодавно повернулися з полону. Разом вони пройшли важкі випробування, і сьогоднішній день став нагадуванням про незламність духу українських воїнів.

Директорка ліцею Оксана Коцій вручила Герою пам’ятні подарунки, а вся зустріч відбулася в атмосфері тепла, щирості та вдячності. Володимир мав гарний настрій, спілкувався з усіма охочими й випромінював оптимізм.

Цей день — про силу, про віру, про єдність і про справжній дім, до якого повертаються Герої.