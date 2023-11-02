Від важких поранень загинув син священника Василь Здеб з Тернопільщини

У Київському госпіталі від важких поранень отриманих під час виконання бойового завдання помер лейтенант Здеб Василь Вікторович (20.03.2001 р.н.) син отця-капелана Віктора Здеба, який родом з села Вівся.

Василь проживав у селі Петриків Тернопільського району, за покликом серця пішов добровольцем захищати рідну землю ще в перші дні російсько-української війни. На початку жовтня отримав важкі поранення та проходив лікування в Київському воєнному госпіталі. Сьогодні його земна дорога обірвалась….Йому було всього 22 роки…

За мир та незалежність України 🇺🇦хоробрий захисник віддав найдорожче – своє життя.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого військовослужбовця.

🕯Світла та вічна пам’ять Герою!