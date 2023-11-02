У Чортківській громаді масово виписують штрафи за спалювання сухої трави

ЗА РІК У ЧОРТКІВСЬКІЙ ГРОМАДІ ЗА СПАЛЮВАННЯ СУХОЇ ТРАВИ ВИПИСАЛИ ВЖЕ 54 ШТРАФИ

Вкотре звертаємось до жителів громади не спалювати суху рослинність та городину. Це шкодить УСІМ: людям, тваринам, природі. А ще, відповідно до «Правил благоустрою Чортківської громади», це карається штрафом.

У 2023 році муніципальна інспекція Чортківської міської ради склала 54 протоколи про адміністративне правопорушення на паліїв сухої рослинності.

Нагадаємо, штраф для фізичних осіб становить від 340 до 1360 грн, для юридичних осіб від 850 до 1700 грн.

Нещодавно «муніципали» відреагували на черговий виклик, де жителька Чорткова по вул. Хмельницького спалювала сухостій.

Побороти цю ганебну звичку зможемо тільки разом.

📞Куди звертатись, якщо ви стали свідком спалювання сухої трави? Телефонуйте до:

⚡️пожежної охорони – 101;

⚡️поліції – 102;

⚡️муніципальної інспекції міської ради – +380981253402.