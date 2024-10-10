06:55 | 11.10.2024
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Відбір на посади конвойної служби Тернопільської області

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Головне управління Національної поліції в Тернопільській області оголошує набір на 3 вакантні посади поліцейського конвойної служби.

Основні службові обов’язки:

  • забезпечення конвоювання заарештованих та взятих під варту осіб до районних судів, слідчого управління, прокуратури;
  • забезпечення охорони та конвоювання заарештованих та взятих під варту осіб під час проведення слідчих дій за межами спеціальних закладів;
  • забезпечення охорони заарештованих і взятих під варту осіб у лікувальних закладах, що обслуговуються батальйоном конвойної служби, та під час проведення судово-психіатричних експертиз.

Вимоги до кандидатів:

  • вік від 18 років;
  • повна загальна середня або вища освіта.

Для участі у конкурсі на посаду «поліцейський конвойної служби» необхідно:

Заповнити анкету за посиланням в період з по 18 жовтня 2024 року. 

Мобільні номери телефонів, за якими вам можуть надати детальну інформацію щодо деталей та особливостей проходження конкурсу: 067-653-77-28; 067-653-45-93. (сектор організації відбору УКЗ ГУНП у Тернопільській області).

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