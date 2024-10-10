Відбір на посади конвойної служби Тернопільської області

Головне управління Національної поліції в Тернопільській області оголошує набір на 3 вакантні посади поліцейського конвойної служби.

Основні службові обов’язки:

забезпечення конвоювання заарештованих та взятих під варту осіб до районних судів, слідчого управління, прокуратури;

забезпечення охорони та конвоювання заарештованих та взятих під варту осіб під час проведення слідчих дій за межами спеціальних закладів;

забезпечення охорони заарештованих і взятих під варту осіб у лікувальних закладах, що обслуговуються батальйоном конвойної служби, та під час проведення судово-психіатричних експертиз.

Вимоги до кандидатів:

вік від 18 років;

повна загальна середня або вища освіта.

Для участі у конкурсі на посаду «поліцейський конвойної служби» необхідно:

Заповнити анкету за посиланням в період з 9 по 18 жовтня 2024 року.

Мобільні номери телефонів, за якими вам можуть надати детальну інформацію щодо деталей та особливостей проходження конкурсу: 067-653-77-28; 067-653-45-93. (сектор організації відбору УКЗ ГУНП у Тернопільській області).