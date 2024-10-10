Как спланировать кухню своей мечты

Стандартные кухонные гарнитуры — качественные и стильные, но не всегда идеально подходят к конкретному помещению и потребностям. В то же время кухня под заказ станет воплощением всех пожеланий. Эргономичная мебель поможет использовать пространство с максимальной пользой и комфортом.

Эффективная навигация — основа планирования

В интерьере кухни выделяют три основные зоны:

зона приготовления пищи;

зона мытья посуды;

зона хранения продуктов.

Кухонную мебель нужно разместить так, чтобы расстояние между этими предметами было минимальным и полностью функциональным. Это сэкономит время и силы при приготовлении пищи.

Дизайнеры предлагают несколько таких конфигураций кухонных гарнитуров:

прямая — все предметы обстановки выстроены в одну линию;

параллельная — плита и рабочая поверхность находятся напротив мойки и холодильника;

L-образная — зоны приготовления пищи и мытья посуды расположены на одной линии, а плита с кухонной тумбой на перпендикулярной к ним;

U-образная — все рабочие зоны распределены по трем сторонам;

островная — плита вынесена в отдельную зону посередине помещения.

Каждый способ расположения предметов обстановки обладает своими достоинствами. Выбор зависит от размеров и формы помещения, а также личных предпочтений.

Подбор высоты — основа комфорта

Не только размещение мебели и техники влияет на удобство использования кухни. При планировании нужно обязательно установить комфортную высоту рабочих поверхностей. В фабричных кухонных гарнитурах она фиксированная, но изготовление кухни на заказ дает возможность индивидуального расчета.

Часто этот параметр подбирают под высоту плиты, хотя это нецелесообразно. Эту зону желательно располагать ниже, чтобы не было случайных ожогов. Столешница должна быть такой высоты, чтобы при работе не пришлось сильно нагибаться. А навесные шкафы или полки должны быть в пределах свободного доступа на расстоянии вытянутой руки.

Пространство для хранения — основа функциональности

Даже в небольшую кухню можно вместить все необходимое, если грамотно подойти к организации пространства в шкафах, полках и тумбах. Для этого нужно продумать оптимальные варианты размещения кухонной утвари, продуктов, посуды. Предметы первой необходимости размещают около зоны приготовления пищи и рабочей поверхности. Удобнее всего это сделать на нижних полках навесных шкафов или в выдвижных ящиках в верхней части тумб. В остальных местах располагают предметы, которые используют реже. Количество полок и ящиков рассчитывают, исходя из размеров помещения и количества вещей. В малогабаритных кухнях нужно по максимуму использовать высоту. В помещениях попросторнее можно разместить все необходимое по горизонтали, оставив верхнюю половину свободной.

Также нужно позаботиться и о правильном освещении. Помимо основной люстры, желательно разместить точечные источники света над кухонным столом, над мойкой и рабочими поверхностями. Это создаст уютную ламповую атмосферу в кухне, а также добавит комфорта при приготовлении и употреблении пищи, мытье посуды. Использование освещения только в одной зоне вместо основного также поможет сэкономить на электроэнергии.