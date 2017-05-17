Віктор Овчарук: «Реформування медичної галузі є одним з найпріоритетнішим напрямків для Тернопільщини»

На черговому пленарному засіданні Тернопільської обласної ради були внесені зміни до обласного бюджету на цей рік.

Майже 10 мільйонів гривень виділено для потреб медицини області. Понад 7 мільйонів гривень надійде Тернопільській університетській лікарні на завершення реконструкції приміщень для відкриття кардіохірургічного центру.

«Головна причина більшості смертей жителів Тернопільщини – серцево-судинні захворювання. Саме тому створення такого центру у Тернополі – було одним з найважливіших завдань, – зазначив голова обласної ради Віктор Овчарук. – Минулого року було виділено 21 мільйон гривень для реконструкції приміщень для кардіохірургічного центру. Включатиме він і відділення невідкладної допомоги, яке відповідатиме усім світовим стандартам і щодо якості надання медичних послуг, і щодо транспортування хворих до самого відділення. Для цього будується спеціальна естакада, як у клініках Європи. У цьому відділенні працюватимуть кращі спеціалісти, які зможуть надавати допомогу людям навіть з політравмами. У кардіохірургічному центрі буде кардіохірургічна операційна планова, кардіохірургічна операційна ургентна, ангіографічна операційна, де використовуватиметься сучасне обладнання для надання термінової допомоги пацієнтам. Роботи із створення центру тривають».

Попереду ще одне важливе завдання, стверджує очільник обласної ради, – забезпечення центру найсучаснішим обладнанням. Перші кроки для цього уже зроблені. Приміром, швецькі кардіологи пообіцяли безкоштовно надати медичне устаткування для кардіохірургічного центру – апарати для електрокоагуляції, апарат екстракорпоральної оксигенації, електрокардіографи, кардіомонітори, електропила для розрізання грудини; інструменти для кардіохірургії в асортименті тощо.

Окрім інших медичних закладів, також надійдуть кошти – понад 500 тисяч – Більче-Золотецькій обласній фізіотерапевтичній лікарні реабілітації на придбання спеціальної медичної апаратури, яка буде використовуватися для учасників АТО та інших пацієнтів, що мають ризики зупинки дихання уві сні та призводять до порушення здоров’я людини.

300 тисяч виділено Тернопільському обласному клінічному перинатальному центру «Мати і дитина» на придбання двох компресорів для надання дихальної підтримки недоношеним та хворим новонародженим дітям.