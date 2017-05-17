Тернопіль отримав від Луганщини символічний подарунок

Заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра побував у місті Попасна, що на Луганщині. Там він зустрівся з міським головою Юрієм Онищенком та представниками військово-цивільної адміністрації.

Леонід Бицюра вручив жителям Попасної, які найбільше сприяють українським військовим у службі в зоні АТО, відзнаки міського голови Тернополя. У свою чергу, у знак вдячності, міський голова Юрій Онищенко передав очільнику Тернополя символіку міста Попасна.